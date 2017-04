Sesi e TG realizam campanha de óleo comestível

Compartilhar no Twitter

O Sesi Franca em conjunto com o Tiro de Guerra participam da campanha de arrecadação de óleo comestível. O ato solidário é conhecido como “A Campanha do Óleo” e tem como objetivo beneficiar mais de 50 instituições cadastradas no TG.

As doações serão direcionadas a Centros de Convivência, lares de idosos, creches, entidades de assistência a criança, grupos assistenciais e grupos religiosos, obras sociais e fundações e diversos outros segmentos sociais.

As entidades beneficiadas poderão utilizar o item para o preparo de alimentos para milhares de pessoas carentes. A doação ajuda, além de instituições assistenciais, a formação cívico-militar do Atirador, através de ações comunitárias. O intuito é também estimular a cidadania e o espírito solidário.

Os interessados em participar da campanha, podem doar qualquer quantidade de óleo, diretamente na Sede do Tiro de Guerra na Avenida Distrito Federal, 1010, na Vila Aparecida.

Também é possível realizar a doação diretamente com os Atiradores que percorrem as ruas e bairros da cidade, além da arrecadação em escolas, fábricas, supermercados e diversos outros estabelecimentos comerciais e associações que desejam aderir à campanha.

Ao finalizar a campanha, após realizar toda coleta necessária em determinados pontos da cidade, os Atiradores distribuem o óleo arrecadado. Os Atiradores serão conduzidos até os locais de funcionamento das entidades com intuito de aprender sobre as atividades desenvolvidas por cada instituição.

A Campanha do Óleo segue até o dia 15 de maio onde entidades como APAE, Caminhar, Chácara Sorriso, “Convertendo os + lokos”, Fundação Allan Kardec, Casa da Sopa (Restinga), Creche Antonieta Covas e muitas outras, poderão ser beneficiadas através da doação.

É de praxe o auxilio social que o TG realiza na cidade, recentemente, na última semana de março, foi organizada a Campanha de Doação de Sangue no Hemocentro da cidade. Onde diversos Atiradores apareceram para o ato solidário que tem como objetivo salvar vidas.

Já no inicio de abril, dia 8 e 9 deste mês, o TG apoiou a 7ª Edição da Corrida São Joaquim Run, que também tinha diretrizes filantrópicas e conseguiu arrecadar litros de leite em embalagem ‘tetra pak’ que foram direcionados a doação de entidades beneficentes.