SESC diz que começa obras em Franca em 2018

Após o prefeito, Gilson de Souza, anunciar dias atrás uma arena multiuso para ser construída no terreno doado ao SESC em 2010, surge uma nova polêmica em Franca.

Os representantes do SESC estiveram no setor de planejamento da prefeitura e em seguida conversaram com o vice-prefeito Frank Sérgio Pereira para uma discussão sobre o assunto.

O coordenador do SESC/SP, Sérgio Batistelli, esteve também presente ao encontro garantindo que o projeto da abra está em andamento e deve ter início em 2018. “Estivemos na prefeitura atualizando alguns dados exigidos pela nova legislação e estamos com nosso cronograma em andamento. Sabemos que alguns itens são demorados, mas logo abriremos licitação para iniciarmos mais uma etapa dos esrviços”.

Sérgio, juntamente com o presidente do Sindicato do Comércio e Varegista de Franca, Michel Jorge Saad, também conselheiro do sistema ‘S’, com a gestora de projetos do SESC Franca, Bruna Hitos, também visitaram a redação do Diário da Franca, mas não trataram o assunto como uma polêmica e sim desencontros de informação. Michel lembrouque a área anexa ao estádio Lanchão, localizada à Avenida Alonso y Alonso, foi cedida ao CESC em 2010 e o prazo para o início das obras expira somente em 2019.

Segundo a entidade, o prédio teria 33 mil metros quadrados, divididos em três andares, teatro com 350 lugares e palco reversível ligado ao ginásio poliesportivo, com capacidade para 2 mil pessoas. Haveria, ainda, estacionamento com 250 vagas, elevador, piscinas semiolímpicas aquecidas, campo de grama sintética, biblioteca, área de convivência, loja, espaço para ginástica, restaurante, cafeteria e bar. A obra custaria algo em torno de R$ 130 milhões.

Ao anunciar a retomada do terreno doado ao SESC para construção de uma arena multiuso no lugar, várias pessoas ligadas à cultura da cidade demostraram indignação contra a decisão do prefeito. Nas redes sociais já existe um movimento ao projeto SESC em Franca. Um dos grupos que se manifestaram contra a possível retomada do terreno pela prefeitura e a UDECIF –União da Defesa e Cidadania de Franca, através se seu diretor Sidney Elias e também de Iara Alves. “Franca é carente de cultura e precisa abrir o leque para outros eventos. O SESC irá nos proporcionar mais eventos na cidade. Precisamos de uma obra dessa grandeza”, disse Iara Alves que faz parte de um movimento espontâneo favorável à implantação do CESC em Franca.