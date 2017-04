Sem reservas, Francana perde do Brasilis

A Francana entrou em campo mais uma vez com elenco reduzido devido problemas de inscrição de jogadores. Se na esteia contra o Taquaritinga a Veterana superou a falta de jogadores reservas, diante do Brasilis neste domingo (16), no jogando no estádio Lanchão, a equipe não teve a mesma sorte e acabou derrotada por 1 a 0, pela segunda rodada da Série B do Campeonato Paulista.

O técnico Edson Niquinha tinha apenas um jogador de linha no banco, que teve que entrar no lugar de Léo para deixara Francana mais ofensiva quando perdia o jogo. Outros atletas sentiram câimbras ao longo da partida, mas não tiveram como ser substituído. O lateral esquerdo, por exemplo, abandou o campo antes do término da partida, deixando o time esmeraldino com um jogador a menos. Além disso, Niquinha precisou lançar em campo o goleiro reservas, após Aranha quebrar o braço em uma dividida com um adversário nos instantes iniciais do jogo. Aranha será operado nesta terça-feira (18), e ficará afastado dos campos por pelo menos 90 dias, segundo o médico da Veterana.

O ponto alto do jogo foi a presença do torcedor esmeraldino no estádio. Pelo menos 3 mil pessoas foram prestigiar a nova Veterana e apoiar o trabalho da atual diretoria. Segundo opiniões, o público superou as expectativas para uma equipe que está na quarta divisão do futebol paulista e por ter ficado 2016 sem futebol.

A Francana começou o jogo pressionando o time de Águas de Lindóia, mas errava muito nas conclusões e na individualidade do meia/atacante Paulo Henrique. No primeiro lance de ataque do Brasilis, o goleiro da Francana precisou cair nos pés do atacante Ramon para evitar o gol e fraturou o antebraço na jogada, precisando ser substituído. Buscando o ataque a todo momento, a Francana teve a primeira chance aos 11 minutos, inclusive com um gol anulado. Na lance, Sidão dividiu a bola com o goleiro Laílson e a bola sobrou para Paulo Henrique, que mandou a bola para dentro do gol. Mas o árbitro deu falta de ataque. Aos 19 minutos, Sidão voltou a perder outra chance de cabeça com a bola parando nas mãos do goleiro rival. Aos 45 minutos, Sidão novamente perdeu outra oportunidade ao sair cara a cara com o gol e chutar em cima do goleiro novamente.