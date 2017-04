Seguro-desemprego é alvo de fiscalização

O novo sistema de combate a fraudes no seguro-desemprego implantado pelo Ministério do Trabalho no final de dezembro identificou 5.257 pedidos fraudados em São Paulo até a última segunda-feira (10), num total de R$ 31.117.111 bloqueados.

O estado é o que apresenta maior número de fraudes identificadas pelo Ministério. Com a maior população do país, é seguido de Maranhão, com 3.733 casos, e Alagoas, com 2.386. Na região a fiscalização também ocorre para evitar as fraudes.

De acordo com o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, o sistema permite acompanhar todo o processo entre o pedido do benefício e o pagamento feito pela Caixa. A plataforma vai possibilitar uma economia estimada em até R$ 1,25 bilhão aos cofres públicos em 2017.

“Além de poupar recursos dos contribuintes, o combate às fraudes assegura que o benefício seja pago a quem realmente precisa, que é o trabalhador que perdeu o emprego”, afirmou.

A base para o rastreamento é o CPF do trabalhador, o que também ajudará a reduzir problemas de duplicidade de matrícula no Programa de Inclusão Social (PIS). “A ferramenta fará integração com todas as bases de dados do Ministério do Trabalho, Receita Federal, Caixa Econômica Federal, entre outras”

Segundo ele, isso vai proporcionar mais precisão e qualidade das informações, possibilitando maior agilidade no combate a esse tipo de crime”, explica o ministro Ronaldo Nogueira.