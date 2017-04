Rodovias da região terão movimento intenso

Mais um feriado prolongado e a expectativa é de tráfego intenso nas rodovias da região de Franca. O movimento deve ser maior na Ronan Rocha e na Cândido Portinari, lembrando que nesta última existem dois pedágios no trecho entre Franca e Ribeirão Preto (a tarifa é de R$ 8,90 cada).

Quem vai viajar deve estar ciente de que o movimento também será maior nas outras rodovias do estado. Em razão disso, as concessionárias integrantes do Programa de Concessão de Rodovias do Governo de São Paulo implantam nesta sexta-feira (28) operações especiais para ajudar os usuários que vão viajar no fim de semana prolongado do feriado do Dia do Trabalho (1).

As empresas que administram os 6,9 quilômetros de rodovias concedidas no Estado esperam aumento do fluxo entre 12h e 22h de sexta-feira e entre 7h e 15h de sábado (29/4). Aproximadamente 1,7 milhão de veículos deve circular pelas rodovias que têm acesso à Região Metropolitana de São Paulo.

A Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) alerta sobre os cuidados a serem tomados em caso de neblina. O período de maior incidência de neblina já terminou, mas em algumas regiões do Estado, o fenômeno climático ainda tem sido observado com certa frequência, como por exemplo, no Sistema Anchieta-Imigrantes.

Quando a visibilidade for prejudicada, o motorista deve reduzir gradualmente a velocidade e manter aceso o farol baixo – tanto de dia quanto de noite. Por medida de segurança nunca se deve parar na pista ou ligar o pisca-alerta com o veículo em movimento.

Em todas as rodovias concedidas haverá reforço no monitoramento, operação e manutenção dos equipamentos, como call box, câmeras de TV, painéis de mensagem, veículos de apoio e equipes técnicas.