Rodovia dos Calçados

Aconteceu ontem a abertura das propostas de outorga para a licitação do lote “Rodovias dos Calçados”, que devem garantir R$ 5 bilhões em investimentos para 720 quilômetros de estradas estaduais, passando por Franca. O grupo Arteris S.A., que já atua na região, apresentou outorga com o maior ágio já ofertado para concessão de rodovias no país: 438,17% sobre o valor mínimo de R$ 225,4 milhões – totalizando R$ 1,2 bilhão para a primeira parcela da outorga dessa concessão.

“O resultado é uma prova de confiança em São Paulo, no Brasil e em um processo feito com total transparência”, avalia o governador Geraldo Alckmin, que acompanhou o leilão ontem na B3 (ex-BM&F Bovespa). A segunda oferta também teve elevado ágio. O Grupo Ecorodovias S.A. apresentou proposta de R$ 727 milhões, valor que representa um ágio de 222,41%.

“Os dois participantes estão entre os maiores operadores mundiais de concessões rodoviárias e mostram o trabalho competente do Estado de São Paulo para atrair investimentos de grupos internacionais como Abertis, Brookfield e Gavio em um momento crítico para a economia do país”, comenta o diretor geral da Artesp, Giovanni Pengue Filho. O grupo Arteris já é parceiro do Estado de São Paulo em concessões rodoviárias por meio das concessionárias Vianorte, Intervias, Centrovias e Autovias.

O lance de R$ 1,2 milhão da primeira parcela, somado aos R$ 225.483.921,11 milhões da segunda parcela, chega a uma outorga total de R$ 1.438.983.921,11 (quase um bilhão e meio de reais). Considerando, ainda, os investimentos que serão feitos na malha rodoviária do Lote Rodovias dos Calçados, a Arteris apresentou proposta que prevê recursos de R$ 6 bilhões para o Estado de São Paulo.

Resultado bem sucedido também foi apresentado em março, na licitação do Lote Rodovias do Centro Oeste Paulista, em que o Pátria Infraestrutura III – Fundo de Investimentos em Participações apresentou oferta com ágio de 130,89%, totalizando outorga de R$ 1,3 bilhão para a concessão de 570 quilômetros de rodovias entre Florínea e Igarapava. Os investimentos previstos nessa malha serão de R$ 3,9 bilhões. “

A entrada de um player como o Pátria, com proposta de quase um bilhão, elevou a régua do Programa de Concessões. A homologação do Pátria já foi publicada e a previsão é de que a assinatura ocorra até junho. Estima-se que essas duas concessões, juntas, viabilizem 6.300 empregos nos primeiros 10 anos.

“Fizemos a rodovia Centro-Oeste, aeroportos executivos e agora a Rodovia dos Calçados. É infraestrutura e emprego, que chegará a 2.800 empregos diretos. Foi um grande sucesso, com isso vamos acelerar o que já está em estudo, que são mais R$ 17 bilhões em investimentos nas linhas 8 e 9 da CPTM, Linha 15 do Metrô, Monotrilho, Rodoanel, Trem Intercidades, parques, enfim, um conjunto de projetos que já estão bem adiantados”, destacou o governador Alckmin.