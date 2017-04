Ribeirão Corrente faz 53 anos de olho no futuro

A cidade de Ribeirão Corrente está em festa desde a última sexta-feira, dia 7, quando completou 53 anos de emancipação político- administrativa. Até então, era comarca de Franca, município a pouco mais de 20 quilômetros de distância.

Ao se transformar em município, Ribeirão Corrente passou a buscar mais autonomia nos serviços e a gerar qualidade de vida. Mas as dificuldades sempre foram grandes para que a cidade -que soma mais de 4 mil habitantes, alcançasse todos os objetivos.

Nos últimos anos, assim como em outras localidades desse porte, cresceram a busca por serviços e as necessidades da população. Por outro lado, nem sempre a administração pública conseguiu acompanhar essa situação.

“Realmente tem muita coisa na cidade que precisa ser feita. Desde quando lançamos nossa candidatura, já sabíamos das dificuldades”, diz o prefeito Antônio Miguel Serafim (PSDB), que assumiu a prefeitura pela primeira vez em janeiro deste ano.

Eleito no ano passado com 55% dos votos, o novo prefeito soma um mandato como vereador, período em que também chegou a ocupar a presidência da Câmara. Agora que está completando cem dias no novo cargo, ele garante que está trabalhando muito para tentar suprir as necessidades da população.

Miguel, como é chamado na cidade, começou acelerado e surpreendeu com algumas medidas já em início de gestão. Os servidores públicos municipais, por exemplo, tiveram 8% de reajuste salarial. Para se ter ideia, em Franca a categoria conseguiu apenas 4,6% de aumento, enquanto que em Ribeirão Preto a prefeitura está oferecendo 2%.

Os funcionários públicos de Ribeirão Corrente ganharam ainda R$ 200 de bônus, mas o prefeito garante que não há milagre e nem ilegalidade na situação. “Isso é resultado de muito trabalho. A intenção é fazer as coisas com honestidade e enxugar os gastos”, garante Miguel.