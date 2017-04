Região oferece curso a comunidades indígena

Um grupo de aproximadamente 200 índios das comunidades Wa wai, Macuxi, Wapichana e Ingaricó, pertencentes ao Estado de Roraima, iniciaram uma nova etapa em suas vidas. Após a aprovação no processo seletivo promovido pelo Claretiano – Centro Universitário, de Batatais, eles tiveram a oportunidade de iniciar um curso superior na instituição, no polo de Boa Vista, e o que é melhor, sendo beneficiados com bolsas sociais e Prouni oferecidas pelo Claretiano.

Os indígenas cursam Administração, Nutrição, Enfermagem, Ciências Contábeis, Pedagogia (Licenciatura) e o curso superior de tecnologia em Secretariado, na modalidade de Educação a Distância (EaD), atendendo à solicitação das comunidades de Roraima, Estado que concentra mais de 400 comunidades indígenas, sendo a unidade federativa que abriga a maior quantidade de etnias no País.

Essa oportunidade oferecida a eles vai ao encontro da missão da instituição que é de capacitar a pessoa humana para o exercício profissional e para o compromisso com a vida, mediante uma formação integral.

Para marcar o início desta conquista, em março aconteceu o primeiro encontro presencial reunindo autoridades locais ligadas aos povos indígenas. Na oportunidade foi realizada a acolhida dos alunos que receberão orientações gerais da metodologia de ensino.

O momento serviu também para as apresentações culturais, como por exemplo, dança do ‘Parichara’ e músicas regionais, sendo estas atividades realizadas por jovens da Comunidade Darora que fica a 87 km de Boa Vista.

É importante ressaltar que os ingressantes fazem os cursos à distância e contam com total apoio do polo de Boa Vista para a realização de todas as atividades, inclusive para acessar a Sala de Aula Virtual (SAV). “Os alunos das comunidades que não forem beneficiadas com Internet ou mesmo os que não tiverem computador podem usar a nossa estrutura. Temos monitores treinados e capacitados para atender todos os indígenas que vierem ao polo fora dos encontros presenciais estabelecidos no calendário acadêmico dos cursos”, explica Arlete Portilho Nicoletti, tutora do curso de Pedagogia no polo de Boa Vista e professora de Psicologia da Educação, no Claretiano – Centro Universitário.