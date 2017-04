Região marcará presença na Agrishow deste ano

Produtores rurais e entidades da região de Franca marcarão presença na Agrishow deste ano. A Feira Internacional de Tecnologia Agrícola começa na próxima segunda-feira, dia 1, e vai até o dia 5, em Ribeirão Preto. De Cristais Paulista estarão no evento produtores que irão para a feira no dia 3, quarta-feira. O deslocamento é iniciativa é da Prefeitura de Cristais Paulista, através da Secretaria de Agricultura.

Os produtores interessados devem procurar a secretaria, que funciona ao lado no Museu. “Nosso objetivo é incentivar todos os produtores daqui, sejam de pequeno, médio ou grande porte. Na Agrishow eles vão poder conheceram as principais inovações dos setores de produção e comercialização de produtos, maquinários, veículos e muito mais. Um incentivo importante que, depois, poderá fortalecer nossa economia”, disse Gerson Rubens Rocha, Secretário de Agropecuária e Meio Ambiente.

A feira é considerada a mais importante para a apresentação de novidades tecnológicas no setor, sendo um ponto de encontro entre os produtores rurais, profissionais e empresas que compõe a cadeia produtiva do agronegócio.

Considerada uma das três principais feiras de tecnologia agrícola do mundo e a maior e mais importante na América Latina, a Agrishow é vitrine das mais avançadas tendências e inovações tecnológicas para o agronegócio.

Ela é idealizada pelas principais entidades ligadas ao agronegócio brasileiro – ABAG – Associação Brasileira do Agronegócio, Abimaq – Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, Anda – Associação Nacional para Difusão de Adubos, Faesp – Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo e SRB – Sociedade Rural Brasileira.

A Agrishow é organizada pela Informa Exhibitions. Palco do sucesso do agronegócio brasileiro, atrai anualmente um público altamente qualificado, formado, em sua maioria, por produtores rurais de todo o território nacional e do exterior, interessados em conhecer as novidades em termos de máquinas, implementos agrícolas, sistemas de irrigação, acessórios, peças, entre outros produtos, das principais empresas do setor.