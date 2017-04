Região cria vagas acima da média nacional

Enquanto os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) indicam destruição de vagas pelo vigésimo segundo mês consecutivo para o Brasil e para o estado de São Paulo (dados de janeiro de 2017), o mercado de trabalho da região de Franca abriu o ano com criação líquida de vagas. É o que mostra o Boletim Mercado de Trabalho do Ceper/Fundace.

Apesar da destruição líquida de vagas que persiste no mercado de trabalho, as regiões analisadas no boletim (com exceção do município de São José do Rio Preto) apresentaram redução do montante de vagas destruídas, embora ainda estejam distantes de apresentar resultados positivos.

Em linhas gerais, o Comércio foi o setor de pior desempenho no mês de janeiro de 2017, registrando contratações líquidas apenas no município de Sertãozinho. Um fator que pode ser considerado para este caso são as demissões pós festas de fim de ano, com o desligamento dos temporários contratados. O setor industrial foi o que apresentou o melhor desempenho neste início de ano, criando vagas em todas as regiões analisada.

A região de Franca criou 1.567 vagas em janeiro deste ano, resultado semelhante ao saldo positivo exibido no início de 2016. Nesta região, entre os setores, somente o Comércio destruiu vagas e a indústria exibiu o melhor desempenho no período, com a criação de 1.495 vagas líquidas. O saldo acumulado entre fevereiro de 2016 e janeiro de 2017 indica 661 demissões, montante que apesar de ainda negativo é consideravelmente inferior aos 5.346 desligamentos exibidos nos doze meses imediatamente anteriores.

A Região Administrativa de Ribeirão Preto (RARP) também apresenta cenário positivo frente ao desempenho estadual e nacional, tendo fechado o primeiro mês de 2017 com a criação de 3.581 vagas líquidas, montante superior aos 1.706 postos de trabalho que já haviam sido criados em janeiro de 2016. Entre os setores, somente comércio exibiu demissões no período; indústria e construção civil exibiram os melhores desempenhos, criando 1.161 e 1.151 vagas líquidas, respectivamente.