Quebra de decoro

A Câmara Municipal de Franca viveu ontem um dia único, para ficar na história da cidade como exemplo daquilo que não deve ser feito na política. Informações atravessadas levaram centenas de estudantes, professores, advogados e outras pessoas a protestarem contra a suposta proposta de se vender o Uni-Facef e a Faculdade de Direito. A informação surgiu no próprio Legislativo e ainda envolveu o prefeito. Alarmada, a comunidade somou forças e foi cobrar uma explicação a respeito.

Não se sabe se tudo passou de uma situação surreal ou se vale aquele ditado que diz “onde há fumaça tem fogo”. Sendo assim, seria bom que a própria Câmara respondesse a todas as dúvidas. Ouvir o vereador envolvido e o próprio chefe do Executivo seria o mínimo a se fazer nessa situação. Serviria pelo menos para garantir a transparência no trato com a coisa pública e uma forma de dar uma resposta rápida à sociedade. Até mesmo para evitar que fique no ar a ideia de corporativismo entre os vereadores, algo que foi muito especulado ontem pelo público.

Se a história é verdade, devemos saber até mesmo para aprofundar as discussões. E se é mentira, que fique claro o que levou a isso para que se encerre de vez o assunto. Em tese, os políticos deveriam dar bom exemplo de comportamento aos cidadãos. No entanto, os acontecimentos recentes na Câmara dos Vereadores dão mostra de que a esperada postura fica apenas na teoria.

A sessão desta terça-feira entrou em combustão em consequência das desastrosas declarações de um vereador. Mas os prejuízos são de todos, incluindo, da própria Casa de Leis que perde credibilidade com situações do tipo. Não se viu na reunião ninguém pedindo desculpa, apesar do transtorno e da cobrança do público. Apagar publicações não exime ninguém, de responsabilidade do que foi dito. O ideal é que a verdade venha à tona. E que o Conselho de Ética da Casa e a Corregedoria façam sua parte e fechem esse triste episódio com a postura séria e independente que se espera de homens públicos eleitos pelo povo.