Propostas para Expoagro serão conhecidas hoje

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Depois da primeira abertura de envelopes com as propostas das empresas para a realização da 48ª Exposição Agropecuária de Franca ser impugnada, acontece nesta quinta-feira (20) a segunda reunião que definirá o nome da empresa que ficará encarregada de promover o evento em Franca.

A comissão especial de licitação da Prefeitura Municipal realiza, às 9h, a abertura oficial de envelopes na Secretaria de Finanças. Quatro empresas devem apresentar propostas, entre essas estão a “J de O Souza Eventos”, “Paulo Roberto Cardoso Eireli”, “R de S Alves Eireli” e “Britto Produções, Locações e Montagens Eireli Epp”. A empresa “V W Estruturas Metálicas e Eventos Ltda” protocolou a desistência da proposta, que foi aceita pela Comissão.

O prazo para as empresas apresentar as contestações necessárias terminou nesta segunda-feira (17). A empresa nomeada fica responsável por organizar a Exposição 2017 marcada para ter entre os dias 12 a 28 de maio. Portanto, o vencedor terá menos de um mês para realizar a maior festa popular da cidade.

O período longo de dezesseis dias de festa chama a atenção, mas é que o evento será dividido em duas etapas. A primeira parte técnica que conta com a presença de expositores de gados, cavalos e outros animais, tem início no dia 12. Por sua vez, a parte artística (shows) será entre os dias 18 a 28.

Na primeira data agendada para abertura dos envelopes dia 6 de abril, havia sete empresas interessadas na organização da Feira. Na ocasião duas não reuniam condições e foram desclassificadas, caso da Toninho Botina que entregou o envelope sem as exigências que constavam no edital publicado pela prefeitura; e a Selt Serviços que não apresentou o auto de vistoria técnica no Parque Fernando Costa.

A empresa que ganhar a concorrência terá a obrigação de realizar no mínimo 4 shows, sendo que um gratuito à população. O valor do ingresso terá de respeitar o valor de R$ 20,00.