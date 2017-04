Proposta de privatizar faculdades causa revolta

Compartilhar no Twitter

Franca teve ontem um dia marcado por protesto e muita revolta com a possibilidade de privatização das duas instituições de ensino que são autarquia municipal. A ideia de vender a FDF (Faculdade de Direito de Franca) e o Uni-Facef (Centro Universitário de Franca) foi aventada pelo vereador José Corrêa Neves Júnior (PSD) e de imediato gerou indignação.

Logo pela manhã em torno de 500 estudantes, segundo os organizadores, sendo a maioria do curso de direito, usaram faixas, cartazes, apitos e panelas para protestar na frente da Câmara Municipal e, seguida, partir para a prefeitura.

Eles marcharam das faculdades até o prédio do Legislativo francano para deixarem claro que são contra a medida. Até tambores e outros instrumentos musicais foram usados para chamar a atenção dos francanos para esta proposta, considerada absurda no meio estudantil.

Alunos gritaram palavras de ordem contra o vereador e cobraram um posicionamento da prefeitura. Entre outros, estiveram à frente da manifestação o Diretório Acadêmico (DA) 28 de Março da Faculdade de Direito de Franca.

Os estudantes, através do diretório, também divulgaram um comunicado em que criticam o vereador. Lembram que a FDF tem um Núcleo de Assistência Judiciária, “fato este que mostra o interesse público da Instituição à sociedade francana”.

Dizem ainda que “substituir a intenção de conhecimento acadêmico por lucro é, no mínimo, atitude cruel por parte do legislador”.

A Associação Atlética XX de Março, do Centro Uni-Facef, também se posicionou contra a ideia de Corrêa Neves. “A Uni-Facef e a FDF são autarquias municipais que se bancam e vêm crescendo”, afirma em nota.

Durante o protesto de ontem os estudantes não conseguiram falar com Gilson de Souza (DEM), que estava em viagem a Ipuã. Depois o prefeito divulgou comunicado para negar que esteja querendo privatizar as faculdades, como propõe o vereador.

Gilson diz que “não está em nosso radar a privatização das universidades da nossa cidade”. O prefeito garante que o compromisso “é manter os patrimônios do nosso município”.

O Uni-Facef também divulgou comunicado em que repudia a proposta de privatização das instituições municipais de ensino superior de Franca. Alega, entre outras coisas, que elas “são patrimônio do município” e que “estão financeiramente consolidadas, sustentando-se com recursos provenientes das mensalidades dos estudantes”.

Origem

A ideia de privatizar as duas unidades de ensino do município surgiu na Câmara Municipal através do vereador José Corrêa Neves, que posteriormente também se utilizou de jornal e emissora de rádio, ambos de sua propriedade, para defender a proposta, o que aumentou a revolta estudantil.

Ele também protocolou dois requerimentos na Câmara direcionado ao Centro Universitário Uni-facef no qual faz uma série de cobranças e deixa claro ser contra a instituição pertencer ao perder público.

“O nível obrigatório e gratuito é somente o ensino fundamental”, justifica Corrêa em um dos requerimentos apresentados no Legislativo. A tese defendida é de que não caberia ao município ter faculdades, a não ser se o ensino fosse gratuito.

Legislação

Legalmente a teoria do vereador, porém, não se sustenta. O promotor de Justiça e Cidadania de Franca, Paulo César Borges, explicou ao Diário que a Constituição Federal garante às autarquias o direito de cobrar mensalidade pelos cursos.

“Desde que não recebam recursos públicos, elas podem cobrar sim”, falou à reportagem. Segundo o promotor, a Faculdade de Direito e o Uni-Facef não recebem “um centavo do município” e, por isso, estão dentro da legalidade.

Ele falou ainda que as duas instituições têm demonstrado competência “tanto que aos olhos de empresários do setor, causam interesse”. De todo, para que sejam privatizadas é preciso que oprefeito apresente um projeto de Lei e haja a aprovação dos vereadores.