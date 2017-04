Projeto que beneficia Rifaina passa por comissões

Proposta para tornar o município de "Interesse Turístico" avança na Assembleia Legislativa do Estado

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Rifaina está a um passo de se tornar “Município de Interesse Turístico do Estado de São Paulo”, depois que as Comissões da Assembleia Legislativa aprovaram por unanimidade o parecer ao Projeto de Lei, nº 1020/2015, de autoria do deputado Léo Oliveira (PMDB), de Ribeirão Preto, que faz a transformação.

Agora, o projeto vai ao Plenário do Legislativo paulista onde deverá ser confirmado, podendo ser enviado ao governador Geraldo Alckmin, ainda neste ano, para transformar o sonho em realidade.

Na última terça-feira (25) o projeto, que tramita na Alesp desde 2015, andou de forma rápida, passando por três fases importantes. Na 52ª Sessão Ordinária foi aprovado o requerimento de urgência e alterado o regime para “proposições em regime de urgência”.

Ainda nesse mesmo dia, o PL foi aprovado nas Comissões de Atividades Econômicas, de Constituição e Justiça e Redação, onde obteve o voto do relator Delegado Olim, favorável ao projeto.

Rifaina era conhecida pelos Bandeirantes e sertanistas desde meados do séc. XVI. Ainda assim, o território rifainense só foi povoado a partir da abertura da estrada de Goiás e de outro caminho, rumo ao julgado do Desemboque.

A ocupação efetiva foi demorada, em conseqüência das constantes investidas de seus primitivos habitantes, índios caiapós, que dominavam vasta área do nordeste paulista, sul de minas e Triângulo Mineiro.

O fator decisivo para a formação do primitivo arraial foi a construção de uma ponte férrea nas vizinhanças do Jaguará ligando os municípios de Franca e Desemboque.

Liderados por Manoel Pereira Cassiano, um grupo de visitantes escolheu um lugar nas vizinhanças do Rio Grande e doou para a Diocese de São Paulo, dando origem ao arraial de Santo Antônio do Cervo, em janeiro de 1862.