Professora de Franca expõe no Museu do Amanhã

O trabalho Pele Artificial Econômica, desenvolvido por alunos da Escola Técnica Estadual (Etec) Prof. Carmelino Corrêa Junior, de Franca, sob orientação da professora Joana D’Arc Félix de Souza, ficará exposto até outubro no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. O projeto integra a mostra temporária Inovanças – Criações à Brasileira.

Inaugurada nesta terça (25) a exposição Inovanças – Criações à Brasileiratem o intuito de revelar trabalhos inovadores de cientistas brasileiros, muitos deles desconhecidos do público. A pesquisa desenvolvida na Etec será exibida em forma de minidocumentário, com o relato de Joana sobre o processo científico e desafios da ciência, e exposição de objetos, ao lado de outros 39 projetos, dispostos em um pavilhão de 600 metros quadrados.

“Participar dessa exposição está sendo uma surpresa e uma emoção muito grande. É um reconhecimento que mostra que estamos no caminho certo, fazendo algo em prol do ser humano e do meio ambiente. Estou lisonjeada por poder dar uma pequena contribuição para a sociedade”, conta a docente.

A exposição mostra como as pesquisas com resíduos da produção de couro, uma das especialidades da Etec Prof. Carmelino Corrêa Junior, podem ter relevância na área da saúde. O convite para integrar o evento também indica que é possível desenvolver grandes projetos em um laboratório escolar, mudando o destino de jovens e pequenas comunidades. “A mostra vai abrir portas para crescermos e atingirmos novas pessoas”, acredita Joana. “Estou esperando coisas boas, parcerias para os trabalhos, investidores que permitam colocar em grande escala o que a gente tem produzido.”

Em Franca, a professora, que é doutora em Química pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, continua desenvolvendo pesquisas com couro e outros resíduos animais, como escama de peixes.

Pele artificial

A Etecde Franca desenvolveu uma pele similar à humana a partir da derme de porcos. O projeto poderá contribuir para o abastecimento de bancos de pele especializados e de hospitais, além de baratear o custo de pesquisas, uma vez que a matéria-prima do animal é abundante e de baixo custo. A pele humana é um dos materiais menos captados pelos bancos de órgãos.

Coordenado por Joana Félix, o trabalho foi desenvolvido com a aluna Ângela Ferreira de Oliveira, de 16 anos, do curso técnico em Curtimento. Elas se valeram do fato de a região de Franca ser polo produtor de calçados para investir no reaproveitamento dos restos de curtumes.

Na pesquisa, a pele do porco foi purificada, eliminando todo o material genético associado ao animal (células, proteínas degradadas e gorduras), e para assim obter uma matriz “limpa”. Após essa etapa, injetaram colágeno extraído do resíduo de couros, que reproduz os mesmos tecidos humanos, a fim de completar o espaço das impurezas retiradas e conservar as principais características da pele humana.