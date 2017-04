Produtos de Páscoa

Essa quaresma fez fiéis que se abstém de carne vermelha, gastar menos devido ao preço do bacalhau. De acordo com uma pesquisa realizada no inicio deste mês, o peixe e a batata que é acompanhamento da refeição, sofreram variações onde em relação ao ano passado, houve uma queda no preço.

Em comparação a 2016, o bacalhau com maior valor no ano passado custava R$ 49,16 o quilo, enquanto que neste ano é de R$ 47,03. A diferença entre os valores de um ano para o outro mostra uma variação de -4,32%.

Já o bacalhau com menor valor, no ano passado era encontrado por R$ 39,09 o quilo e neste ano o valor caiu para R$ 31,52. A queda indica uma variação de -19,35%.

Enquanto que outro produto que serve de acompanhamento nas refeições com bacalhau, que é a batata, sofreu a maior queda. O quilo em 2016 custava R$ 3,85, já neste ano o produto é encontrado no valor de R$ 2,35, que indica uma variação de -38,87%.

Em contrapartida, com as baixas nos preços, outros produtos sofreram alta no preço, que é o caso do Grão de Bico que evoluiu 40,33%, indo de R$ 9,14 para R$ 12,82 no período.

A pesquisa também abordou preços em diferentes supermercados, onde é apresentado os preços mínimos e máximos apurados em cada um dos itens, bem como a variação ocorrida entre eles.

A maior variação registrada se encontra no Bacalhau de Menor Valor que é de 130,89%, seguido pelo Grão de Bico 104,49% e pelo Bacalhau de Maior Valor 96,99%. Já a menor variação considerada se encontra no Ovo de Páscoa “Alpino” da “Nestlé” com 19,28%.

IPES

O Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais (IPES) que faz parte do Centro Universitário Municipal de Franca (Uni-FACEF)que faz parte do o de Bico (r (ermercados, panhamento nas refeirçiaçao çgiireito da Universidade realiza, mensalmente, a Pesquisa de Cesta Básica e a Pesquisa de Preços de Supermercados na cidade de Franca (SP), por meio de um levantamento de dados em 15 estabelecimentos.

A pesquisa foi realizada devido a proximidade do período de Páscoa, em abril, foi feito um levantamento dos preços de Itens que são adquiridos neste período. Os dados foram apurados nos dias 03 e 04.