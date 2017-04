Problema do país todo

A crise da previdência não envolve somente os aposentados ligados ao governo federal. De todas as unidades da Federação, apenas quatro estados – Amapá, Roraima, Rondônia e Tocantins – não têm déficit em seus regimes de previdência para servidores públicos. Os outros 22 estados e o Distrito Federal operam no vermelho, de acordo com estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) publicado no fim de março. De todos os comentário, um dos que ilustram a situação veio do secretário da Fazenda de Alagoas, aliás, o alerta mais enfático: “sem uma reforma, em cinco ou dez anos todos os estados estarão como o Rio de Janeiro”, afirmou George Santoro ao jornal O Estado de S.Paulo.

Os pesquisadores do Ipea descobriram que a aceleração do déficit – de R$ 49 bilhões em 2009 para R$ 77 bilhões em 2015, somando todos os estados e o DF – se deve principalmente a três fatores. Os estados estão com menos servidores trabalhando, o que significa menor volume total de contribuições; o ritmo de pedidos de aposentadoria está crescendo; e os reajustes concedidos a servidores em um período de dez anos superaram a inflação e a média da iniciativa privada. Esses aumentos para os trabalhadores da ativa têm impacto também em muitas aposentadorias cujas regras determinam a paridade com os servidores atuais.

Os números do Ipea mostram o tamanho do erro do governo federal ao ter deixado os servidores estaduais e municipais de fora da proposta de reforma da Previdência que tramita na Câmara dos Deputados – se há uma atenuante, é o fato de governos e prefeituras estarem obrigados a fazer suas próprias reformas dentro de um prazo, após o qual serão enquadrados nas regras que o Congresso aprovar. Mas é impossível, a essa altura, ter certeza de que o Planalto insistirá nesse ponto, tamanhas são as pressões para abrandar os termos do texto em análise pelos deputados.

Deixar a tarefa para governadores e prefeitos até faria sentido se esses governantes, na média, fossem movidos pela responsabilidade com as contas públicas, e não pelo populismo gastador que levou o Rio de Janeiro, o Rio Grande do Sul e Minas Gerais (para ficar apenas nos exemplos mais drásticos) a um estado de caos fiscal. E são justamente esses casos que deveriam servir como um poderoso alerta para os chefes de Executivos estaduais e municipais.

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, soou o alerta: “Não é uma questão de opinião ou de preferência. Seja ideológica, seja de qualquer ordem. A reforma da Previdência é uma necessidade. Se não for feita, ela (a Previdência) será insustentável”, afirmou em um seminário sobre o tema. A hora é de responsabilidade não apenas no Congresso, onde deputados e senadores votarão as regras que valerão para os trabalhadores da iniciativa privada e os servidores federais: também é preciso que governadores e prefeitos de coragem tomem a iniciativa de reformar seus sistemas de previdência e frear a ascensão do déficit, apesar do inevitável desgaste político que a postura do Planalto empurrou para governos estaduais e prefeituras.