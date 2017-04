PRESSÃO TOTAL!

Há muito tempo não se via tanta gente na Câmara Municipal de Franca. A sessão de ontem foi tomada por pessoas em defesa das duas instituições de ensino que pertencem ao município, o Centro Universitário Uni-Facef e a FDF (Faculdade de Direito de Franca).

Alunos, ex-alunos, professores e pessoas diversas da comunidade lotaram logo cedo a repartição e muita gente ficou de fora e teve de voltar para casa. Muitos dos que não couberam no prédio do Legislativo, correram para acompanhar a sessão via internet ou pela TV, no canal da Câmara.

Em plenário não havia nenhum projeto importante, mesmo porque eles são votados à tarde. O motivo da lotação foi protestar contra a ideia de privatizar as duas instituições de ensino. Com cartazes, faixas, instrumentos musicais e fazendo muito barulho, os manifestantes cobraram dos vereadores uma posição sobre o tema.

O alvo principal do protesto foi José Corrêa Neves Júnior (PSD), que chegou a defender a privatização, pela internet e nos veículos de comunicação de sua propriedade. Também chegou a informar que estudo nesse sentido já estaria sendo feito pelo prefeito Gilson de Souza (DEM), que por sua vez negou tudo.

Já o vereador depois voltou atrás e alegou que a intenção seria apenas pressionar por mais bolsas de estudo, mas o argumento não convenceu e nem teve como ser repetido ontem. Isso porque ao subir na tribuna José Corrêa quase não conseguiu ser ouvido em razão das vaias e do barulho ensurdecedor feito pelos manifestantes.

“Acho que deveriam criar uma comissão para investigar quem está falando a verdade, se o prefeito ou o vereador”, disse Rogério, um dos estudantes que se mostravam indignados pela forma como o assunto foi tratado. Ele e os outros presentes gritaram durante a sessão frases como “A faculdade é nossa!”.