Prefeitos vão a encontro sobre cidades criativas

Contemplado em um edital do ProAC da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, o Instituto Paulista de Cidades Criativas e Identidades Culturais (IPCCIC) realizou, em Santo Antonio da Alegria, o Seminário Identidades Culturais: a busca pela Cidade Criativa. O encontro abordou temas das cidades de Brodowski, Batatais, Altinópolis, Cassia dos Coqueiros, Cajuru, Serra Azul, Serrana e do município sede.

“Estas cidades estão geograficamente próximas, um atrativo importante para formação de redes de gestão”, explicou Lilian Rosa, presidente do IPCCIC, durante o avento que aconteceu na semana passada.

O conteúdo apresentado foi organizado depois de uma visita feita pelos pesquisadores do Instituto em todas essas cidades e realizado um diagnóstico inicial. “Cada cidade tem sua especificidade, mas têm também muitas coisas em comum. Estamos trabalhando com essas leituras”, contou a vice-presidente Adriana Silva.

A iniciativa colabora com o avanço do trabalho de campo dos pesquisadores do Instituto, que em setembro do ano passado entregaram um plano de ação para a cidade de Ribeirão Preto propondo várias estratégias para uma gestão mais criativa.

“Estamos aprimorando uma metodologia de coleta e análise de dados a partir das identidades culturais das cidades que colabora, sobremaneira, na compreensão da realidade e propõe estratégias criativas de gestão”, completou Lilian Rosa.

O prefeito de Santo Antonio da Alegria, João Baptista Mateus de Lima, anfitrião no Seminário, recebeu a equipe do Instituto no dia 4 de março e em um passeio pela cidade mostrou as potencialidades do município, na área da Economia Criativa. Entre suas expectativas está a criação da “rua da gastronomia”, com a instalação de vários empreendimentos.