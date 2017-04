Prefeito pede apoio contra demolição de ranchos

Durante encontro que manteve na última sexta-feira com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, durante visita dele a Cristais Paulista, o prefeito de Rifaina, Hugo Lourenço, entregou um documento em que pede a sua participação política na luta contra a demolição de ranchos às margens da represa do Rio Grande.

Segundo o prefeito, as demolições, que já começaram no lado mineiro, também ameaçam as regiões de Rifaina, Pedregulho, Miguelópolis e Igarapava.

O prefeito estava acompanhado do vice-prefeito Antônio Eustáquio da Silva – Tunico – e além do ofício detalhando toda a questão, o governador recebeu do prefeito e do advogado Fábio Roberto Cruz, todo o relato da situação que ameaça a economia de mais de uma dezena de cidades. A medida também pode prejudicar Rifaina, já que a cidade já tem tudo encaminhado para se tornar Município de Interesse Turístico.

O pedido é no sentido de que Geraldo Alckmin interceda junto ao seu ex-secretário de Segurança, ex-ministro da Justiça e atual Ministro do STF, Alexandre de Morais, para que o seu colega ministro Luiz Fux, que relata o processo dos ranchos, receba a comitiva da região em audiência para se inteirar do problema econômico e social que está sendo criado.