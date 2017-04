Polo de inovação cresce fora do eixo Rio-São Paulo

Do Amazonas ao Rio Grande do Sul, empreendedores de fora do eixo Rio-São Paulo vêm desenvolvendo negócios inovadores com o objetivo de ultrapassar fronteiras.

A start-up de Manaus eMercado desenvolve um aplicativo para comparar preços em supermercados com informações dadas pelos usuários.

A empresa, criada em 2015, atua no Amazonas e em Rondônia. Seu cofundador Flavio Montenegro Filho conta que a start-up negocia com investidores uma injeção de capital para a expansão nacional do serviço. Também já faz testes para entrar em Portugal.

Essa empresa é a segunda de Montenegro Filho; a primeira fechou em 2013.

De lá para cá, ficou mais fácil empreender em Manaus, diz. A região ganhou uma aceleradora (empresa que investe em start-ups), a FabriQ.

“Antes, não existia tanto suporte. Tenho assessoria contábil, jurídica e acesso a especialistas de fora da cidade. Se não fosse por isso, acredito que teria fechado.”

Segundo Rafael Ribeiro, diretor-executivo da ABStartups, empresas baseadas em tecnologia da informação têm como característica o potencial de buscar clientes mundo afora, não importando onde a companhia tem sede.

De Maceió, a Trakto tem clientes nos EUA, Canadá, Colômbia, Bolívia, Portugal, Alemanha e Reino Unido.

Ela desenvolveu uma plataforma para ajudar trabalhadores autônomos em seus materiais de divulgação, como livros eletrônicos, posts em redes sociais e propostas comerciais.

Seu fundador, Paulo Tenório, conta que a companhia começou em 2013, período em que Maceió recebeu eventos de empreendedorismo patrocinados por investidores e pelo governo local.

No início, a empresa deixou suas origens e passou por programas de aceleração em Minas Gerais e nos EUA. Mas, em 2015, Tenório decidiu voltar a Alagoas.

Entre as vantagens da cidade ele aponta a presença de mão de obra qualificada com custo menor do que em grandes centros.

“De uma sala de Maceió conseguimos fazer negócios com empresas do mundo inteiro, algo que, até alguns anos, era impensável.”

APOIO

Além da facilidade de crescer pela internet, as start-ups brasileiras também se beneficiam de estruturas de apoio para seu crescimento.

Segundo a Anprotec (associação que reúne parques tecnológicos e incubadoras de empresas), o Brasil tem com 369 incubadoras de empresas, cerca de 90 iniciativas de parques tecnológicos e 35 aceleradoras (essas últimas, praticamente todas abertas desde 2011).

Jorge Audy, presidente da Anprotec, considera o surgimentos de ambientes de inovação como “joias raras”, que conseguem se desenvolver apesar das dificuldades para empreender no país.

Em Pernambuco, o ecossistema para inovação começou a ganhar corpo com o parque tecnológico Porto Digital, em 2000, iniciativa que uniu empresários, pesquisadores e governo estadual.

Em 2017, o parque reuniu suas estruturas para fomento de novos negócios em um casarão de 1.600 metros quadrados do Século 19. Ali ficam incubadora de empresas (para aqueles que, em geral, demandam pesquisa e mais tempo de maturação), aceleradora de start-ups, coworking e espaço com material para criar protótipos.

Atualmente 29 empresas participam dos programas de apoio a start-ups.

A In Loco Media é uma das companhias incubadas ali e que começam a expandir, inclusive para fora do país.

Aberta em 2011, a empresa desenvolveu tecnologia para identificar a localização de smartphones em ambientes fechados.

A companhia diz ter faturado R$ 50 milhões com propaganda para usuários de celulares, levando em conta sua localização e hábitos de consumo. A empresa atua também na Argentina, México, EUA e Alemanha.