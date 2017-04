Polícias Civil e Técnico-Científica terão funcionários

O governador Geraldo Alckmin anunciou ontem a nomeação de 1.118 policiais. O reforço do efetivo será para as polícias Civil e Técnico-Científica do Estado de São Paulo. São 1.040 cargos para as policiais, 62 oficiais administrativos e 16 técnicos de laboratório, com a expectativa de parte deste pessoal seja destinada também para a região de Franca.

“Hoje estamos assinando a nomeação destes 1.118 novos policiais para as policiais Civil e Técnico-Científica. A gente fica muito feliz, porque a polícia vem fazendo um trabalho extraordinário. E as polícias investigativas fazem um trabalho extremamente significativo para que o poder judiciário possa fazer justiça ainda melhor com as respectivas comprovações e inquéritos”, disse Alckmin.

Para a Polícia Civil, foram nomeados 922 novos agentes, sendo 74 delegados, 321 investigadores e 527 escrivães. Já a Superintendência da Polícia Técnico-Científica (SPTC) contará com mais 118 agentes, sendo 57 médicos legistas e 61 peritos.

A SPTC também receberá reforço para os quadros de apoio dos institutos de Criminalística (IC) e Médico Legal (IML). Somam ao efetivo mais 16 técnicos de laboratório e 62 oficiais administrativos. Esses profissionais vão atuar em todos os núcleos policiais do Estado.