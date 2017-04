Policial é morto em tiroteio em Paris

O grupo jihadista Estado Islâmico (EI) reivindicou a autoria do ataque desta quinta-feira (20) na avenida Champs-Élysées, em Paris, que deixou um policial morto e dois feridos. Segundo o portal “Site”, que monitora atividades extremistas na internet, a “Amaq”, agência oficial do EI, disse que a ação foi cometida por um de seus soldados.

O tiroteio fechou uma das áreas turísticas mais movimentadas de Paris. O ministro

do Interior, Matthias Fekl, confirmou que o atirador foi morto. Segundo o governo, os

policiais eram o alvo do ataque. O presidente François Hollande disse que o ataque

tem características terroristas.

Segundo o porta-voz do ministério, por volta das 21h (horário local) um homem saiu

de um veículo e abriu fogo contra um carro de polícia estacionado na avenida. O

atirador usou uma arma automática para atacar os oficiais. “Posso dizer que,

segundo as primeiras constatações, os policiais eram os alvos diretos”, completou

Pierre Henry Brandet. O departamento antiterror vai abrir uma investigação.

A imprensa chegou a confirmar a morte de um segundo policial, citando fontes

oficiais. Mas o porta-voz desmentiu a informação e assegurou que ele segue

hospitalizado.

Em declarações após o ataque, Hollande disse que o ataque é investigado como

terrorismo. “Estamos convencidos que as pistas são de ordem terrorista. O

departamento antiterrorista foi acionado”, afirmou. “Nós ficaremos em vigilância

absoluta, principalmente em relação às eleições”, acrescentou.

Segundo a rede francesa BFMTV, fontes afirmaram que o atirador era conhecido

dos serviços de segurança, e falou sobre sua vontade de matar policiais no serviço

de mensagens instantâneas Telegram, semelhante ao WhatsApp.

O ataque aconteceu em frente a uma loja da rede varejista britânica

“Marks & Spencer”, a poucos metros do Arco do Triunfo. A região foi esvaziada

pelas forças de segurança. Milhares de soldados e policiais armados foram

enviados ao local para proteger pontos turísticos como a Champs-Élysées e outros

alvos em potencial, como prédios do governo e sítios religiosos.

A Champs-Élysées é vista há bastante tempo como um alvo potencial de

extremistas, devido ao alto número de visitantes e sua fama mundial, afirma o

repórter da BBC Hugh Schofield, que está na cidade.

Às vésperas da eleição

O episódio acontece a apenas três dias das eleições presidenciais na França e

pouco mais de 24 horas depois da prisão de dois supostos terroristas que estariam

planejando cometer atentados contra os candidatos. Esta é a eleição presidencial

mais concorrida que a França tem em décadas.

Os suspeitos foram capturados em Marselha, onde

a ultranacionalista Marine Le Pen faria um comício. Além disso, os serviços de

segurança estão em alerta máximo para o risco de ataques na votação do próximo

domingo (23).