Policial agredido continua internado

PM foi agredido com golpes de picareta ao tentar recuperar bicicleta roubada

Esta internado em estado grave o policial militar que foi violentamente agredido na noite de quarta-feira no Parque Vicente Leporace. O policial foi agredido com golpes de enxada e picareta, que foram desferidos por indivíduos que haviam praticado um roubo de uma bicicleta nesta semana no bairro Nova Franca.

Pelo apurado, um familiar do policial que trabalha na cidade de Igarapava foi vítima de roubo nesta semana. Três homens renderam o jovem no momento em que ele trafegava por uma rua do bairro Nova Franca.

O rapaz foi agredido e jogado ao chão e os bandidos roubaram a bicicleta. Ao tomar conhecimento de onde estava o objeto roubado, o policial foi em companhia de familiares até a casa dos suspeitos.

Ao chegar na residência, três pessoas passaram a agredir o policial com uma enxada e uma picareta. Um dos homens chegou a pegar a arma do policial. Bastante ferido, o PM não teve como se defender. Familiares da vítima acionaram a Polícia Militar, onde várias viaturas estiveram no local da ocorrência e providenciaram o socorro ao colega ferido.

Um adolescente de 16 anos, que confessou que participou do roubo da bicicleta foi detido, a dona da casa, onde o objeto roubado estava também acabou sendo levada a delegacia. Três jovens que participaram do roubo e da agressão ao PM foram identificados, mas ainda não foram localizados. O menor foi ouvido em depoimento e depois foi recolhido a Fundação Casa.

Estado grave

Com ferimentos graves na cabeça, o policial passou por uma cirurgia na noite de quarta-feira na Santa Casa e na manhã de ontem foi transferido para um hospital particular. Nenhum boletim sobre o estado de saúde do paciente foi divulgado pelo hospital.

O comando do 15º Batalhão da Polícia Militar, com sede em Franca esta acompanhando o caso.