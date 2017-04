Polícia vai pedir prisão de homem que tentou matar em supermercado

A Polícia já identificou o homem que efetuou vários disparos contra a ex-namorada na noite de terça-feira. O autor dos disparos é um caminhoneiro que continua foragido, mas poderá ter a prisão decretada.

Segundo a polícia, o caminhoneiro que presta serviços para uma usina da região, mora no bairro Quinta do Café na zona oeste e teria atirado seis vezes contra a mulher de 36 anos.

Imagens das câmeras de segurança do supermercado na zona norte, local onde a mulher foi baleada já foram entregues a Polícia Civil e a Delegacia de Investigações Gerais (DIG), continua a procura do caminhoneiro.

As imagens deixam claro que o crime foi premeditado. A vitima, JPF, havia saído de sua casa no Parque dos Pinhais, que fica próximo ao local onde foi atacada. Na saída do estabelecimento, ela foi surpreendida pelo ex-namorado que efetuou os disparos.

A mulher foi alvejado por seis tiros, que atingiram o braço, as costas e a cabeça. A vítima foi socorrida até a Santa Casa, onde foi internada e segundo um boletim médico do hospital na tarde de ontem, o estado de saúde da paciente é estável.

A fuga

Após efetuar os disparos, o caminhoneiro fugiu em um veículo Kadett e ainda passou por cima do corpo da mulher que estava caído no estacionamento do supermercado. Mesmo ferida a mulher prestou depoimento ainda na noite de terça-feira e relatou que manteve um relacionamento amoroso com o caminhoneiro por aproximadamente 20 anos e segundo ela, cansada de apanhar, decidiu terminar.

A vítima é natural de Passos em Minas Gerais e mora em Franca em companhia de uma amiga.

Outra vítima

Os tiros efetuados pelo caminhoneiro acabaram deixando mais uma vítima, uma cliente do supermercado que também estava no estacionamento foi atingida. A moradora do Jardim Redentor foi atingida no braço e como a arma utilizada é de calibre menor, a bala acabou se deslocando até a região do pescoço.