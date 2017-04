Polícia Militar evita resgate de presos em presidio da região

Compartilhar no Twitter

Uma operação da Polícia Militar na madrugada de ontem evitou mais uma fuga em massa de presos do Centro de Progressão Penitenciária (CPP), de Jardinópolis. A Polícia Civil informou que a quadrilha faria o resgate dos presos por volta das 5h de segunda-feira, durante o café da manhã no presidio. As informações foram obtidas a partir de troca de mensagens dos suspeitos por um aplicativo de telefone celular.

O serviço de inteligência da Polícia Militar recebeu a denuncia e ficou decidida que seria realizada uma grande operação para evitar a fuga.

Entre os presos está um homem de 26 anos suspeito de matar um bombeiro há 11 anos, na cidade de Serrana durante ataques de uma facção criminosa que atua e também um morador de Franca.

A prisão da quadrilha aconteceu no Jardim Salgado Filho em Ribeirão Preto, a Polícia Militar apreendeu um revólver calibre 38, uma pistola semiautomática 380, uma submetralhadora 380, uma espingarda calibre 28, além de munição, celulares, um carro e uma moto.

No momento da abordagem, quatro indivíduos tentaram fugir e alguns deles efetuaram disparos de arma de fogo contra os policiais , que revidaram. Um dos bandidos acabou baleado na perna.

Os presos responderão pelos crimes de tentativa de homicídio, resistência, associação criminosa e porte de arma de uso restrito. Entre os bandidos estava um adolescente de 17 anos.

O presidio de Jardinópolis foi alvo de uma fuga em massa em Setembro do ano passado, quando 470 detentos em regime semiaberto fugiram durante uma rebelião. 379 foram recapturados.

O Centro de Progressão Penitenciária (CPP) de Jardinópolis tem capacidade para 1.080 presos, mas abriga atualmente 1.864 detentos.