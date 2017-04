PM prende homem que cobrava “pedágio”, na ponte da Vila São Sebastião

Compartilhar no Twitter

Um jovem de 26 anos foi detido na madrugada de ontem depois de tentar assaltar motoristas no semáforo da Vila São Sebastião. O rapaz estava com um canivete e ameaçando as vítimas que passavam pelo local. A polícia investiga uma informação de que pessoas estejam na ponte que liga ao bairro realizando a cobrança de “pedágios”, para que motoristas entrem na região.

Um taxista de 23 anos relatou que parou no semáforo na Rua Francisco Marques, momento em que foi rendido pelo assaltante que estava com o canivete nas mãos. Assustado, o motorista acelerou e fugiu.

Minutos depois, a vítima foi um mototaxista. Ao também parar no local, o desocupado de 26 anos se aproximou e o ameaçou com o canivete. O mototaxista de 31 anos visualizou uma viatura da Polícia Militar que se aproximava e segundo ele, ficou mais tranquilo.

Ao perceber a aproximação dos policiais, o assaltante correu e acabou atravessando na frente da viatura e foi atropelado. Com ferimentos, o homem foi socorrido e recebeu atendimento médico sendo depois levado ao Plantão Policial, onde ficou a disposição da justiça.

Cobrança de pedágio

A polícia recebeu uma informação de que além do homem detido com o canivete, outros dois indivíduos estariam também na ponte e realizando a cobrança de pedágios para que motoristas e motociclistas entrassem na Vila São Sebastião.

O caso continuará a ser investigado pela Polícia Civil.