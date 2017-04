Parou tudo

Acidente com seis veículos trava Cândido Portinari

Um acidente que envolveu seis veículos na manhã de ontem, parou a Rodovia Cândido Portinari, próximo a alça de acesso a Vila São Sebastião. Segundo a polícia, o atropelamento de um cachorro foi o inicio da colisão em série, que acabou deixando uma pessoa ferida.

Por volta das 7h30, um motociclista relatou aos policiais que trafegava no sentido Jardim Guanabara a Vila São Sebastião, quando um cachorro atravessou a pista. Ao tentar desviar do animal, o motociclista perdeu o controle e caiu, no meio da pista.

Motoristas que faziam o mesmo sentido frearam bruscamente para não atropelar o motociclista e acabaram se envolvendo em um engavetamento. Um dos carros bateu na mureta que divide as pistas e na sequência foi atingida por outro carro, que acabou capotando.

No total, quatro carros e quatro motos se envolveram no acidente. A pista ficou interditada e as equipes de resgate tiveram dificuldades para chegar ao local e averiguar a situação das pessoas envolvidas.

O motorista do carro que capotou, sofreu ferimentos e foi socorrido. Segundo informações, os ferimentos foram leves. O acidente provocou um congestionamento de aproximadamente 4 quilômetros na rodovia.

O motociclista que sofreu ferimentos na queda, também foi socorrido. O cachorro que acabou sendo atropelado, morreu. A Polícia Rodoviária interditou a pista e a liberação do trânsito foi realizada aproximadamente trinta minutos depois das colisões.

A Polícia Militar apoiou na ocorrência e realizou desvios no trânsito na altura do pontilhão do Jardim Guanabara. Muitos dos carros envolvidos na colisão tiveram danos de grande monta.