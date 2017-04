Parceiros comerciais aumentam barreiras

O número de barreiras erguidas contra produtos brasileiros por outros países aumentou de forma significativa no ano passado, atingindo o nível mais elevado observado desde o início da década.

Foram aplicadas 15 medidas de defesa comercial contra produtos brasileiros no ano passado, cinco vezes o número de medidas tomadas em 2015, segundo dados do Mdic (Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços).

O governo acompanha os dados com apreensão, num momento em que surgem sinais de recuperação da indústria e o país se prepara para voltar a crescer após mais de dois anos de recessão.

Das 98 investigações comerciais iniciadas contra o Brasil nos últimos sete anos, metade foi aberta em 2015 e 2016. Ou seja, é provável que haja mais decisões por vir.

Para o ministro Marcos Pereira, titular do Mdic, as ações refletem a onda protecionista mundial. “Vemos aumento da retórica e das práticas protecionistas, que afetam nossas exportações. O Brasil segue à risca as regras multilaterais. Queremos assegurar que essas regras também sejam cumpridas pelos parceiros”, afirmou Pereira à reportagem.

Medidas de defesa comercial como as adotadas contra o Brasil são previstas pelas normas da OMC (Organização Mundial do Comércio) e existem para que os países possam reagir contra práticas comerciais consideradas desleais, como o dumping.

Ele ocorre quando produtos são vendidos no exterior a preços muito mais baixos do que os praticados no mercado de origem. O país atingido pode adotar as chamadas medidas antidumping, aumentando a tarifa de importação dos bens em questão.

Até recentemente, o Brasil era o país que mais recorria a essas medidas contra seus parceiros comerciais. Em 2011, a então presidente Dilma Rousseff (PT) iniciou uma ofensiva contra vários produtos importados, estimulada pelo aumento dos pedidos de proteção do empresariado.

Mas o país recuou de 2014 para cá, e hoje está em nono lugar na lista dos países que mais movem ações contra seus parceiros. “A liderança exercida pelo Brasil se restringiu aos anos de 2012 e 2013 e não mais reflete o cenário mundial”, diz Abrão Neto, secretário de comércio exterior.