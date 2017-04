Os desafios à frente do Uni-Facef

O entrevistado deste domingo é o professor José Alfredo de Pádua Guerra, de 41 anos, que fala entre outros assuntos sobre o cargo de reitor do Uni-Facef assumido neste ano. Em sua formação acadêmica, ele é Doutor em Serviço Social pela Unesp e Mestre em Administração pelo Uni-Facef. Também é economista (Uni-Facef) e pós-graduado em Hotelaria (Senac – Águas de São Pedro).

Ele foi empessoado reitor do Uni-Facef (Centro Universitário Municipal de Franca) no dia 1º de janeiro deste ano. Abaixo a entrevista concedida ao Diário.

Diário da Franca – Conte-nos um pouco da trajetória profissional.

José Alfredo de Pádua Guerra – Comecei a trabalhar com 13 anos de idade; meu pai foi proprietário de uma farmácia na cidade de Franca, entregava remédios e posteriormente desempenhava a função na gestão da mesma. Em 1.996 iniciei a faculdade de Ciências Econômica no Uni-FACEF tendo a oportunidade de estagiar no SEBRAE (escritório de Franca).

Em 2.000 comecei a trabalhar no Banco Bradesco onde desempenhava a função de gerente de crédito. No ano de 2.001 passei no concurso público do Uni-FACEF, sendo convocado para a função de professor de economia no ano de 2.002.

Engajado na carreira docente em 2.008 desliguei-me do Banco e assumi a diretoria financeira da PROHAB – Franca permanecendo no cargo até em 2.009. Neste mesmo ano, já no doutorado, assumi a Pró-Reitoria Administrativa no Uni-FACEF – exercendo a função por 8 anos.

Em setembro de 2.016 fui eleito, pelo Conselho Universitário para o cargo de Reitor – (compondo a lista tríplice a ser entregue pelo prefeito municipal). E em janeiro de 2017 tomei posse como reitor do Uni-Facef.