Operação feriado começa com acidente na Portinari

Acidente envolveu dois carros e uma moto, uma jovem foi socorrida com ferimentos considerados graves

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Uma jovem ficou gravemente ferida em um acidente na noite de quinta-feira na Rodovia Cândido Portinari, na alça de acesso ao Jardim Guanabara. O acidente envolveu três veículos.

A colisão teve inicio quando o condutor de um Vectra realizou lima ultrapassagem e ao entrar na alça de acesso bateu na traseira de um veículo Pegeout. Sem controle, o carro rodou na pista e ainda atingiu a mureta que divide a pista.

A jovem que vinha de moto no mesmo sentido não conseguiu evitar a colisão e atingiu a parte lateral do carro. Unidades de resgate foram acionadas e segundo informações, a motociclista sofreu fraturas em uma das penas e bacia.

O hospital não informou o estado de saúde da paciente, mas a informação é de que a jovem passou por uma intervenção cirúrgica na manhã de ontem. A motorista do Pegeout sofreu uma fratura no nariz. O motorista do Vectra não se feriu.

Policiais Rodoviários estiveram no atendimento da ocorrência e realizaram a interdição da pista para o socorro da vítima o que provocou um congestionamento na pista.

Nas estradas

Desde a tarde de ontem, o policiamento rodoviário nas estradas da região foi reforçado. A operação será realizada até a noite de segunda-feira, feriado. As Rodovias Cândido Portinari e Ronan Rocha registraram um movimento intenso no final da tarde de ontem e inicio da noite.

A expectativa é que na manhã de hoje é que o fluxo de veículos ainda seja maior. O alerta do comando do policiamento rodoviário é para que os motoristas respeitem a velocidade permitida nas estradas. O bafômetro e os radares estão sendo utilizados e policiais estão realizando abordagens a veículos em horários alternados.