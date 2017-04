Operação do Detran para avenidas em Franca

Compartilhar no Twitter

O Detran (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo), com apoio da Polícia MIlitar, Policia Civil e Policia Cientifica realizou na noite de ontem em Franca a “Operação Direção Segura”.

A operação foi realizada em várias avenidas da cidade e teve como intuito principal flagra motoristas que tenham ingerido bebida alcoolica antes de assumir o volante. A operação que foi criada em fevereiro de 2013 visa também a fiscalização a respeito do consumo e uso de substâncias tóxicas.

Todos os motoristas parados na operação realizam teste de bafometro e passam por uma verificação minuciosa no veículo e em documentos pessoais. o Programa Direção Segura vem sendo realizado em várias cidades do interior do Estado, inclusive na cidade de São Paulo

Durante o trabalho de fiscalização, uma delegacia móvel com um delegado de plantão acompanha os trabalhos e caso seja necessário, o boletim de ocorrência é registrado no local da operação, sem a necessidade de se deslocar a uma unidade policial da cidade.

No trabalho realizado em Franca na noite de ontem, vários motoristas foram abordados e numero geral de ocorrências registradas será ainda divulgado pelo Detran. A operação contou com um grande efetivo das Políciais Civil e Militar, que realizaram os bloqueios nas avenidas.