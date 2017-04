ONG Franca Viva abre inscrições para cursos

Os módulos iniciam em maio e são de curta duração, o intuito é auxiliar no mercado de trabalho

A ONG Franca Viva está com inscrições abertas para cursos de curta duração. As ofertas são oratória, secretariado, operador de caixa, vendas e telemarketing. As inscrições seguem até a próxima quarta-feira.

As aulas serão ministradas nas unidades móvel I, na Escola Estadual Hélio Palermo, no Jardim Dermínio; e na móvel II, na Escola Estadual Roberto Scarabuci, no bairro Ana Dorotéia. Já as inscrições devem ser feitas na sede da ONG, na Rua Capitão Zeca de Paula, 510.

Cada curso disponibiliza 30 vagas e necessitam de pelo menos, 15 alunos para a abertura de cada um deles. As aulas começam no próximo mês e para realizar a inscrição é necessário se dirigir até a sede e levar xérox do RG.

Os cursos são totalmente gratuitos, no entanto é solicitado uma colaboração de R$ 10,00, que tem fins para gastos administrativos.

A ONG já gerou certificados para mais de 7 mil alunos em cursos de informática básica, Excel, Corel Draw, gestão empresarial, violão, dança de salão, pintura, desenho, maquiagem e design de sobrancelha, inglês, espanhol, português, matemática, entre outros.

Os cursos fazem parte do projeto “Click da Educação” que tem como intuito fornecer cursos semestrais de informática básica para jovens e adultos. O objetivo é inserir a população carente no universo tecnológico da atualidade.

O projeto foi criado em 2002, no entanto, no ano de 2004 houve uma ampliação na estrutura. Um ônibus foi adaptado e transformado em um laboratório móvel itinerante de informática, que é equipado com computadores e elevador para acessibilidade de portadores de necessidades especiais.

Já no ano de 2012, foi criado o curso de Excel Avançado e em 2013, com o auxilio de patrocinadores e apoios, foi realizada a revitalização da Unidade móvel, com o intuito de modernizar os equipamentos para acompanhar o avanço da tecnologia, denominada “Erasmo Fernandes Rodrigues”.