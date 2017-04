O SESC É NOSSO

O coordenador do SESC/SP, Sérgio Battistelli,esteve em Franca nesta semana e garantiu uma unidade para a cidade. A dúvida sobre a vinda da instituição se deu após a Prefeitura anunciar a retomada da área doada em 2010 à instituição privada e anunciar a construção de uma Arena Multiuso no local.A área em questão fica anexa do estádio municipal José Lancha Filho (Lanchão), localizada a Avenida Ismael Alonso y Alonso.

Battistelli visitou a redação do Diário e reafirmou que o SESC (Serviço Social do Comércio) não abrirá mão de instalar uma unidade em Franca e que as obras deverão ter início em 2018.

“Estivemos na prefeitura atualizando alguns dados exigidos pela nova legislação e estamos com nosso cronograma em andamento. Sabemos que alguns itens são demorados, mas logo abriremos licitação para iniciarmos mais uma etapa dos serviços”, destacou.

A unidade de Franca teria 33 mil metros quadrados, divididos em três andares, teatro com 350 lugares e palco reversível ligado ao ginásio poliesportivo, com capacidade para 2 mil pessoas. Haveria, ainda, estacionamento com 250 vagas, elevador, piscinas semiolímpicas aquecidas, campo de grama sintética, biblioteca, área de convivência, loja, espaço para ginástica, restaurante, cafeteria e bar. A obra custaria algo em torno de R$ 130 milhões. O prazo para entrega da obra expira em 2019.

DIÁRIO DA FRANCA – O terreno doado ao SESC virou uma polêmica na cidade. Como que está a situação?

SÉRGIO BATTISTELLI – A gente não falaria em polêmica. Desde o início a gente fala em parceria. O objetivo do SESC é atender a população, principalmente população trabalhadora no comércio. Desde o início firmamos uma parceria que culminou com uma doação do terreno que escolhemos em comum acordo com a prefeitura. O local foi definido e acredito ser o melhor para atender ao trabalhador no que se refere acesso às atividades. Desde então estamos trabalhando num projeto executivo para posteriormente a construção da unidade. Todo nosso programa de entendimento será colocado em um projeto para fazermos as licitações e escolha do melhor projeto para a obra.

DF – O terreno foi doado em 2010. Ocorreu alguma coisa para o atraso do início da obra?

SÉRGIO – Para desenvolver um projeto sustentável é preciso contratar empresas que assessorem os arquitetos, isso pode demorar de um ano a um ano e meio de acordo com a complexidade do projeto. São 36 complementares a serem contratadas por licitação o que demanda um certo tempo. Todos nossos projetos são assim e inda pode haver surpresas de uma empresa não atender as exigências brecando o andamento do projeto e isso ocorreu com a gente. Além disso, o arquiteto é o gestor do projeto e ele precisa entender o que o SESC faz. O SESC quando convidado para ser instalado em uma cidade tem o máximo de cuidado possível para representar aquilo que ele realmente é dentro da cidade, tendo sempre o respeito da população.

DF – O SESC diz que o projeto está em andamento e tem documentos sobre isso protocolado na Prefeitura. Então porque o prefeito decidiu pela retomar a área?