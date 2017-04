No meio da rua

Compartilhar no Twitter

Um policial Civil de Batatais morreu na manhã de ontem baleado em plena área central da cidade. Luis Henrique Zanuello foi baleado na cabeça no interior de um carro. Outro policial que estava no carro também foi baleado. A vítima foi socorrida em estado grave para a Santa Casa de Batatais e depois transferido para um hospital em Ribeirão Preto.

Pelo apurado pelo comando da Polícia Civil, os dois policiais estavam no veículo Sandero, de propriedade de um dos investigadores. O carro foi interceptado por uma moto, onde indivíduos armados efetuaram vários disparos.

Luis Henrique Zanuello foi baleado na cabeça e morreu no local, o amigo dele, também policial civil, José Carlos da Silva, foi ferido na região da cabeça e teve que ser socorrido as pressas.

Várias viaturas da Polícia Civil e Militar foram acionadas para atender a ocorrência. O Delegado Seccional de Franca Marcelo Caleiro acompanhado dos delegados Wanir José da Silveira Junior e Daniel Radaeli também foram a Batatais.

Várias equipes de Franca foram deslocadas para ajudar na ocorrência e na busca de suspeitos na cidade. O Diretor do Deinter 3 ( Departamento de Polícia Judiciária, região de Ribeirão Preto), João Orsinki Junior, esteve no local do crime.