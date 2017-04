Nas pistas

Festival de Atletismo movimenta estudantes no Poliesportivo

O Festival de Atletismo Escolar, através do Centro Municipal de Formação Continuada, que está acontecendo no Poliesportivo e vai até esta sexta-feira (28), vem contando com a participação de centenas de jovens das escolas municipais.

O evento tem o intuito de proporcionar aos jovens esportistas uma experiência prática num ambiente real de treinamento, daquilo que recebem em teoria nas quadras e outros espaços destinados a atividades físicas nas escolas em que estudam.

No primeiro dia de provas, a movimentação foi intensa nos dois períodos, com a presença de crianças de todos os setores da cidade. A previsão é que até esta sexta-feira (28), mais de 2,2 mil alunos dos 5º anos de 28 escolas municipais passem pelas pistas do Poliesportivo.

Durante as provas, as crianças estão tendo a oportunidade de vivenciar na pista oficial de atletismo algumas provas experimentadas na escola, dentro do Projeto Atletismo Escolar, conhecendo alunos de outras unidades escolares. O projeto Atletismo da Escola está na 10ª edição, é desenvolvido durante o 1° bimestre do ano, junto aos alunos dos 4° e 5° anos da Rede Municipal, dentro das aulas de Educação Física Escolar, tendo a frente a equipe formada por professores de Educação Física da Rede Municipal.

Os resultados das provas estão sendo registradas e serão trabalhados com os alunos para que todos tomem conhecimento de suas marcas e possam discutir as diferenças entre cada participante e aptidão para o esporte. Corridas livres, com obstáculos, arremessos de peso, dardo, saltos em distância, são algumas das provas em disputa.

As marcas obtidas durante o Festival de Atletismo Escolar também serão utilizados na sala de aula como conteúdo interdisciplinar, combinado com as aulas de matemática e de produção de texto, dentre outras disciplinas. Sem falar a possibilidade de revelação de talentos para a cidade.