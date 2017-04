Mulher é violentamente agredida no final de semana

Uma briga de casal no final de semana terminou com um homem detido e a localização de uma arma de fogo que estava escondida no apartamento do agressor. Viaturas da Polícia Militar foram acionadas na madrugada de sexta-feira até o bairro Samello Woods, local em que uma mulher foi encontrada com ferimentos no rosto, provocados pela agressão.

Durante conversa com os policiais, a vítima relatou que o amásio de 46 anos a teria agredido e desferido um soco que atingiu o nariz. A mulher necessitou de atendimento médico e depois foi conduzida ao Plantão Policial.

Com medo de que as agressões se tornassem ainda mais violentas, a dona de casa relatou aos policiais que o amásio possuía uma arma de fogo escondida em casa. Em revista ao apartamento, foi encontrado um revólver calibre 32 com sete munições, além de munições de calibres 22 e 38. Indagado a respeito da arma, o morador afirmou que possui o revólver a mais de vinte anos, mas não tem registro.

Ele também não soube informar a procedência das munições de diversos calibres encontradas. diante da situação, o agressor foi levado a delegacia onde foi autuado no crime de posse ilegal de arma e munições e também pela Lei Maria da Penha.