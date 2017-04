Mulher é baleada pelo marido na zona norte

Uma briga de casal na madrugada de ontem terminou com uma mulher de 45 anos gravemente ferida. A vítima foi baleada e os disparos foram efetuados pelo marido da vítima.

Era madrugada quando a Polícia Militar foi acionada a Rua Carlos Bittar no Jardim Vera Cruz II na zona norte. Ao chegarem na casa, os policiais receberam a informação que a vítima, Maria Perpétua dos Santos Bessa havia sido socorrida por uma vizinha e levada a atendimento médico no pronto socorro municipal.

As informações colhidas no local foram que depois de uma discussão, o marido da vítima que estava armado com um revólver efetuou disparos contra a dona de casa. Os tiros atingiram as costas e a cabeça da mulher que foi baleada na frente da filha de 17 anos.

O autor dos disparos fugiu e a arma utilizada na tentativa de homicídio não foi localizada. A mulher de 45 anos teve que ser transferida para a Santa Casa, devido a gravidade dos ferimentos.

O hospital informou em um boletim na tarde de ontem, que o estado de saúde da paciente é grave e ela respira com ajuda de aparelhos. A Polícia Civil continua a procura do atirador. Familiares relataram que o casal estava se separando depois de 20 anos de casamento.