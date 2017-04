Mostra de arquitetura será aberta em Franca

Acontece nesta quarta-feira (26) o pré-lançamento do Casacor Franca 2017, evento voltado para temática de arquitetura, design de interiores e paisagismo, considerado a maior mostra das Américas.

No evento será mostrada a casa que será realizada o projeto, que acontece entre 5 de outubro e 5 de novembro. Franca será a única do interior de São Paulo a ter Casacor neste ano.

A edição francana é organizada diante da responsabilidade dos empresários Maurício Siqueira e Mauricio Calixto. Ambos recebem convidados e a equipe do Casacor para o coquetel de lançamento que será no Polo Clube de Franca.

Neste evento, os convidados terão a oportunidade de conhecer em detalhes a casa que será palco da mostra. O imóvel está localizado em um bairro nobre e terá mais de 30 ambientes para profissionais e marcas apresentarem as principais novidades, lançamentos e tendências.

“Especificamente nos segmentos de decoração, design de interiores, arquitetura e paisagismo, CASACOR traz uma integração e networking grandes entre os profissionais da região, possibilitando a criação de novas referências”, disse Maurício Siqueira.

O empresário reforçou que a mostra é um espaço de experiências enriquecedoras. “Mais que uma mostra de decoração, é um evento de experiência que envolve uma série de eventos culturais e de conteúdo que abrange diversos segmentos e a população”.

A expectativa é receber um público de mais de dez mil pessoas entre outubro e novembro. A Casacor Franca abrange cidades em um raio de 250 km, além da região nordeste do Estado de São Paulo e sul de Minas Gerais.

Todos os profissionais interessados podem participar, sem limite por cidade ou região. A seleção será feita por portfólio. A análise dos trabalhos ficará sob responsabilidade da equipe CASACOR.

O evento Casacor reúne, anualmente, renomados arquitetos,

decoradores e paisagistas e em 2017 chega à sua 31ª edição em São

Paulo, com 20 praças nacionais (Alagoas, Bahia, Brasília, Ceará,

Espírito Santo, Franca, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas

Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte,

Rio Grande do Sul, Santa Catarina), e mais seis internacionais (Miami,

Bolívia, Chile, Equador, Paraguai e Peru).