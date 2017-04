Morte na região

Uma pessoa morreu e três ficaram feridas em um acidente na zona rural de Miguelópolis. as vítimas estavam em um veículo Cross Fox que capotou na Rodovia Willian Amin. O acidente aconteceu no final da noite de quarta-feira.

Segundo a polícia, o condutor do Cross Fox seguia no sentido Miguelópolis à Ituverava, quando por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle do carro na altura do quilômetro 15 e capotou. O veículo parou no acostamento da rodovia.

Populares que viram o acidente acionaram a Polícia Militar. Pelo local ficou constatado que o motorista Nilo Marinho de 58 anos havia morrido e outras três mulheres apresentavam ferimentos.

As vítimas de 23, 30 e 37 anos foram socorridas ao Pronto socorro da cidade de Ituverava. Duas mulheres foram liberadas logo após receberem atendimento médico, já a jovem de 23 anos permanece internada e na tarde de ontem foi submetida a uma cirurgia.

O hospital não informou o estado de saúde da paciente. O corpo de Nilo Marinho foi sepultado no final da tarde de ontem em Miguelópolis. A Polícia Civil deverá abrir inquérito para apurar as causas do acidente. As passageiras do carro deverão ser chamadas a prestarem depoimento.