Morre vítima de acidente na Ronan Rocha

Morreu na madrugada de ontem, o motorista de 48 anos que se envolveu em um acidente de trânsito nesta semana na Rodovia Ronan Rocha. A vítima estava internada em um hospital particular e não resistiu aos ferimentos.

O autônomo Cássio Lino de Castro de 48 anos, trafegava pela rodovia, quando por motivos desconhecidos perdeu o controle do Homda Civic, bateu na mureta de proteção e capotou.

O acidente aconteceu próximo ao Jardim Alvorada. Com o acidente, Cássio, que estava sozinho no carro ficou gravemente ferido e foi socorrido por uma unidade de resgate. Na madrugada de ontem, o motorista que morava no Parque Castelo, faleceu.

A Polícia Civil através do 4º Distrito Policial investiga as causas do acidente. A suspeita é de que Cássio estaria a caminho de casa quando sofreu o acidente. O sepultamento aconteceu na tarde de ontem.

Semana marcada por acidentes

Vários acidentes marcaram de forma negativa a semana em Franca. A Rodovia Cândido Portinari registrou em um único dia, sete acidentes com 20 veículos envolvidos. Em todas as ocorrências não houve registro de feridos graves.

O caso mais preocupante é da jovem Angélica de Oliveira de 28 anos. A jovem sofreu um acidente na Rodovia João Traficante (Franca – Ibiraci) e segundo informações, o estado de saúde dela continua grave.

A Santa Casa não informou o boletim com o estado de saúde da paciente na tarde de ontem.