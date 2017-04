Morre idosa agredida por ladrão

Compartilhar no Twitter

Morreu na Santa Casa de Franca a idosa de 91 anos que foi agredida durante um assalto no mês de fevereiro no bairro Cidade Nova. Arminda Pereira Abrahão foi derrubada ao chão pelo assaltante que roubou sua bolsa.

Ao bater a cabeça na calçada, a idosa foi socorrida e internada, onde no inicio da noite de terça-feira não resistiu e morreu. A idosa estava a caminho de um supermercado que fica próximo a sua casa.

A aposentada foi agredida no dia 16 de fevereiro na calçada na Rua Prudente de Morais. O assaltante, um homem de 46 anos atacou a idosa e puxou a bolsa que carregava. Com a violência da ação, Arminda Pereira caiu e bateu com a cabeça.

Populares que viram o roubo acionaram a polícia, o assaltante foi localizado a poucos quarteirões do local do crime e acabou preso. Segundo as autoridades, ele permanece recolhido ao Centro de Detenção Provisória (CDP).

Com ferimentos graves na cabeça, a idosa foi socorrida e internada na Santa Casa. A mulher ficou por quase dois meses no CTI do hospital e na noite de terça acabou falecendo.

Os médicos da Santa Casa comunicaram a morte da aposentada a familiares que foram ao hospital e deram inicio aos trabalhos para realizar o velório de Arminda Pereira. O corpo da idosa foi velado ontem no Velório São Vicente e o sepultamento aconteceu no final da tarde no Cemitério da Saudade no centro.