Morador de rua rouba e agride cadeirante

Um roubo em agressão a um cadeirante na área central revoltou comerciantes e pessoas que frequentam a Praça Nossa Senhora da Conceição. O homem de 34 anos que é bastante conhecido no centro por vender balas, foi agredido na última sexta-feira.

O caso foi revelado ontem, no momento em que a vítima registrou o boletim de ocorrência na Polícia Civil. Portador de necessidades especiais e cadeirante, o homem comercializa balas na área central para complementar a rena mensal.

Na sexta-feira Santa, ele foi agredido no calçadão da Rua Voluntários da Franca. Segundo relatos da vítima à polícia, ele estava a caminho de casa, quando parou para realizar uma ligação telefônica e avisar familiares que estava indo embora.

Neste momento, um desconhecido se aproximou, o agrediu com tapas no rosto e roubou o telefone celular. Sem poder se locomover e com as lojas fechadas devido ao feriado, o cadeirante teve que aguardar a ajuda de populares para comunicar o que havia acontecido.

Em depoimento na delegacia, a vítima relatou que o agressor é um morador de rua que é constantemente visto na área central, ele afirmou que reconhece o homem, caso seja capturado. A Polícia Civil registrou a ocorrência e deverá empenhar investigadores na busca ao assaltante.

Comoção

Conhecido na Praça Nossa Senhora da Conceição, o vendedor de balas começou ontem a receber o apoio de várias pessoas. Comerciantes, funcionários de lojas e pessoas que o veem constantemente no local se uniram e estão realizando uma campanha para arrecadar dinheiro e assim poder adquirir um novo telefone celular para a vítima de roubo.