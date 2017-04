Mando de quadra domina 1º playoff do NBB

O Franca Basquete aposta nos mandos de quadra contra o Paulistano para avançar às semifinais do NBB. Como a equipe de Helinho realizou melhor campanha do que o Paulistano terá a vantagem de disputar três dois cinco prováveis duelos perante sua torcida. Os francanos também tentarão manter a escrita das oitavas de final da competição nacional quando todos os clubes que entraram no playoff com a vantagem, garantiram classificação, inclusive o time de São Paulo, que eliminou o Basquete Cearense jogando em seus domínios com a série melhor de cinco ficando 3 a 2 para os paulistas.

Helinho sabe da orça do rival, mas espera não precisar dos cinco jogos. “Na verdade temos que pensar jogo a jogo e só vamos decidir em casa se formos para o quinto jogo. Então temos que focar em cada partida para que a gente possa fazer as vitórias a cada jogo que temos pela frente”, disse o treinador, acrescentando: “Se formos para o quinto jogo vamos contar com a foça de nossa torcida que é motivo de confiança, principalmente nos momentos de decisão”.

O desagaste do adversário que precisou de cinco jogos para avançar na competição pode ser fator favorável à equipe francana, que garantiu classificação direta as quartas de final. Mas por outro lado, muitos acreditam que o time poderá sentir a falta de ritmo de jogo, já que ficou mais de 20 dias apenas treinando.

“O Paulistano se classificou em 6º lugar e é uma grande equipe com jogadores de bom nível técnico. Temos que ficar atentos para anular os pontos fortes deles e manter o ritmo necessário para conseguirmos as vitórias”, finalizou Helinho.

As quartas de final terão início nesta quinta-feira (20), com o primeiro jogo da série entre Bauru e Brasília, quarto colocado na fase de classificação. O duelo será no Ginásio Panela de Pressão, às 20h (de Brasília).

Nesta sexta-feira (21), o Pinheiros receberá o líder da primeira fase Flamengo, no ginásio Henrique Villaboim, em São Paulo, às 21h.

Neste sábado (22) além de Paulistano e Franca, se enfrentam Vitória contra Mogi, às 19h, em Salvador, no ginásio de Cajazeiras.

O PLAYOFF

Franca x Paulistano

Jogo 1 – 22/04, às 14h, ginásio Antonio Prado Jr

Jogo 2 – 25/04, às 19h30, ginásio Pedrocão

Jogo 3 – 28/04, às 19h30, ginásio Pedrocão

Jogo 4* – data a definir, ginásio Antonio Prado Jr

Jogo 5* – data a definir, ginásio Pedrocão

*Se necessário