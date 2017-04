Mais de 15 mil francanos não declararam IR

De acordo com dados da Receita Federal de São Paulo, até as 23h59 de terça-feira, mais de 15 mil francanos ainda não entregaram a declaração do Imposto de Renda (IR). A estimativa é que cerca de 49.200 declarações sejam entregues até amanhã, último dia do prazo de entrega do imposto de renda da pessoa física.

Dentre as 49.200 declaração a serem entregues, somente 33.327 foram contabilizadas, portanto cerca de 15.900 são aguardadas dentro do prazo, o que contabiliza um terço dos contribuintes.

Os sistemas da Receita estão dimensionados para receber um volume bem maior de declarações do que o previsto para os últimos dias, mas o contribuinte não deve deixar para a última hora, pois há risco de ele ter algum problema no computador dele ou na internet que ele usa, como a falta de luz ou falha na conexão.

Em comparação a 2016, faltando apenas 3 dias para o fim do prazo da declaração do IR, cerca de 17.150 declarações ainda eram esperadas na cidade de Franca. Na data, haviam sido entregues 32.544 declarações.

Em 2016, a expectativa era de entrega de 49.700 declarações, foram efetivamente entregues no prazo 48.425 declarações. Do número esperado, somente 1.275 contribuintes não entregaram as declarações do IR.

Segundo a assessoria de comunicação da Receita Federal de São Paulo, há uma concentração bastante significativa na entrega nas últimas duas semanas do prazo, sobretudo nos dias finais. Além disso, há sempre um número residual de pessoas que apresentam suas declarações após o fim do prazo.

Caso o contribuinte não consiga enviar a declaração dentro do prazo, é necessário entregar assim que possível, uma vez que a não entrega da declaração acarreta pendência no CPF e eventual lançamento de ofício de imposto devido.

Vale ressaltar que após o fim do prazo, o envio de declarações fica suspenso até as 8h da manhã do dia 2 de maio que é o primeiro dia útil subsequente. Portanto, as declarações em atraso podem ser enviadas a partir de terça-feira da primeira semana de maio.

Quem está obrigado e não declara o imposto de renda no prazo pode ficar com o CPF pendente de regularização, que ocorre quando da entrega da declaração.

A multa por atraso na entrega da declaração é cobrada quando o contribuinte estiver obrigado a apresentar a declaração e a entrega for realizada após sexta-feira.