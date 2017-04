A magia de Sting

Por Lev Chaim*

Quem sou eu para dar lição em como diminuir o stress causado pela sujeira dos políticos todos que pensam que o mundo se resume em roubar a ‘grana’ do Estado, e coloquem ‘grana’ nisto, e ainda achar que tudo seja normal e tem que ser engolido pelo povo. Mas, as vezes, um conselho ajuda.

Bem recente, atordoado com toda esta avalanche de notícias ruins, coloquei-me a caminhar mais longe, fazendo-me a promessa de cumprir uma hora no ato. O pobre do meu cãozinho foi junto e, mesmo com suas patinhas pequenas (da raça Corgi), conseguiu chegar ao fim do passeio. A sorte dele e minha é que eu levei uma revista da edição de final de semana do jornal holandês de Volkskrant.

Durante esta hora de passeio ao ar livre, parei várias vezes para ler um artigo que tirou-me completamente o stress que teimava em caminhar junto. Foi uma entrevista do cantor britânico que mora em Nova Iorque, Sting (ex-Police), dada ao jornalista Menno Pot, da edição de fim de semana do jornal holandês ‘De Volkskrant. Ele mostrou um outro lado da vida do cantor e suas preferências. A entrevista foi feita há duas semanas, quando Sting esteve na Holanda para um show solo.

Suas palavras: “Tenho 65 anos, sinto-me em forma e muito contente com a minha própria vida. De uma forma ou de outra, por incrível que pareça, estou em um dos momentos mais felizes de minha história, embora a humanidade e o planeta passem por tempos extremamente difíceis. Trump. Brexit. Putin. Erdogan. Assad. São todos palhaços que não fazem mais do que colecionar atos escabrosos.” Neste ponto não pude deixar de dar um sorriso e pensar: provavelmente ele ainda não leu o que ocorre no Brasil.

Ao ser questionado se havia algum líder mundial que ele pudesse dizer que admirava ou respeitava, Sting disse simplesmente o Papa: “O papa Francisco, o senhor Bergoglio. E olhe que não sou mais católico. Sou agnóstico. É que claro que houve falhas no passado, mas o papa Francisco é o único que pede respeito e amor ao próximo, sejam eles cristãos ou não. Não existe hoje em dia um outro líder que faça o mesmo. Eu acredito em sua sinceridade”.

O álbum que marcou a vida de Sting foi ‘A Hard Day’s Night, dos Beatles. Ele não titubeou um segundo para responder isto. Foi o seu primeiro LP que ganhou de presente quando tinha 12 anos de idade e o inspirou para seguir a carreira de cantor e compositor. Foi um grande impacto em sua vida. Ele revelou também que mora há anos em Nova Iorque no mesmo prédio que o cantor e compositor norte-americano, Paul Simon. Nos encontros do saguão do prédio, eles combinaram de fazer um show junto pelo mundo afora, que aconteceu no ano passado. Ele disse que já admirava muito o Simon, mas ao trabalhar com ele, a sua admiração só fez crescer. Por isto, ele também recomendou o último álbum de Paul Simon, ‘Stranger to Stranger’, lançado em 2016, que Sting denominou de criativo e fabuloso.

Depois disto e muito mais, tanto eu como o meu cãozinho, voltamos para a casa satisfeitíssimos. Ele, porque havia descansado durante as minhas leituras pelo caminho. Eu, porque havia lido algo que me havia refrigerado a alma. Guardando as devidas proporções, Sting me lembrou um pouco o pequeno grande homem, Elie Wiesel, Nobel da Paz de 1986, em seu livro ‘Noite’, em que ele contou os horrores que presenciou nos Campos de Concentração, sem nunca ter perdido a coragem de viver. Como disse a apresentadora norte-americana, Oprah Winfrey, sobre o livro de Wiesel, “tirei coragem da sua coragem”, eu faço o mesmo: tiro coragem da coragem dos outros.

*Lev Chaim é jornalista, colunista, publicista da FalaBrasil e trabalhou mais de 20 anos para a Radio Internacional da Holanda, país onde mora até hoje. Ele escreve todos os sábados para o Diário da Franca.