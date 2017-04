Lixões voltam a ser alvo de lei ambiental  

Os lixões já deveriam ter acabados há dois anos no estado de São Paulo, mas o prazo vem sendo prorrogado. Mas agora, as cidades serão cobradas pela Secretaria do Meio Ambiente e cumprir a Lei.

Pela Lei 12.305/2010, que estabelece a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), todos os municípios deveriam acabar com seus lixões em até 2014. Mas isso não aconteceu e, de prorrogação em prorrogação, agora o prazo final é 31 de julho de 2018 para municípios da região metropolitana, e até 2019 para municípios de fronteira e os que contam com mais de 100 mil habitantes, com base no Censo de 2010. Já as cidades que têm entre 50 e 100 mil habitantes, terão que resolver essa questão até 31 de julho de 2020. Os municípios menores, com menos de 50 mil habitantes, devem estar de acordo com a lei até 31 de julho de 2021.

Franca já se adequou à Lei e não conta mais com Lixão há mais de 10 anos. Sendo uma das primeiras do interior entre os municípios de seu porte a construir seus aterros. Mais ainda busca criar uma usina de incineração modernizando ainda mais o sistema de destruição de lixo. O projeto tambémprevê a transformação do lixo orgânico em energia, promovendo economia no setor elétrico e também grande ganho ambiental