Jovem de 22 anos morre em acidente entre carro e ônibus

O acidente aconteceu próximo a uma curva e os 21 estudantes do ônibus tiveram ferimentos leves e foram socorridos à Santa Casa de Pedregulho (SP). O motorista não teve ferimentos e as causas da colisão serão investigadas.

Uma colisão na manhã de ontem na estrada que liga as cidades de Ituverava a Jeriquara, causou uma morte. O acidente envolveu um ônibus de estudantes e um carro. O motorista do veículo morreu no local.

O acidente aconteceu por volta das 6h30, próximo a uma curva. A Polícia Militar e os Bombeiros foram acionadas por motoristas que passaram pelo local e viram a colisão. Os veículos bateram de frente.

Com o impacto, o carro foi arremessado para fora da pista e o motorista, Paulo César Pinto Filho de 22 anos, não resistiu e morreu no local. Ao chegarem no local, os bombeiros encontraram o corpo do rapaz preso as ferragens, o motorista utilizava o cinto de segurança.

O carro ficou completamente destruído, assim como a parte frontal do ônibus que transportava estudantes. Alguns passageiros sofreram escoriações e foram atendidos aoinda na pista, logo depois, as vítimas foram levadas à Santa Casa de Pedregulho. O motorista coletivo não se feriu.

A Polícia Civil e a Pericia estiveram na rodovia e buscam informações para descobrir as causas do acidente. O corpo do jovem Paulo César foi removido ao Instituto Médico Legal (IML), e depois liberado a família para o sepultamento. O rapaz morava em Ituverava.