Indústrias de confecções ganha mais apoio

O setor de confecções, que mostra grande crescimento em Franca, ganha novo programa de apoio. Um amplo projeto denominado “Franca Mais Moda”, vai buscar dar mais visibilidade, projeção e oportunidades de negócios para os empresários, gerando mais emprego e renda para a economia francana.

O programa prevê três ações distintas, com foco no fortalecimento das marcas, mostrando que Franca cresce também em outros mercados, além do setor coureiro calçadista: a moda íntima, moda praia, moda fitness, calças, uniformes esportivos e moda feminina em geral.

A primeira ação será um desfile de lançamento de coleções que acontecerá no inicio de setembro, mostrando criações de cada marca participante. O evento será realizado pela prefeitura em parceria com a ACIF e apoio do Sebrae/SP, com objetivo de dar maior visibilidade ao setor, permitindo também prospecção de novos mercados, tendo como público alvo, lojas do setor de confecções, lojas especializadas, consultores de vendas e representantes comerciais, oferecendo oportunidades em mercados ainda não explorados pelas empresas francanas.

No dia anterior ao desfile, será conferida uma palestra com profissional renomado do setor, abordando a importância de investimento em criação, marketing e capacitação de mão de obra.

A Universidade de Franca – Unifran – foi convidada para participar do projeto e fará um concurso entre os alunos para a criação do logotipo do “Franca Mais Moda”, promovendo também um workshop posteriormente.

A segunda ação será a realização da “Semana da Moda” na cidade, dando oportunidade às empresas participantes de comercializarem seus produtos, direto de suas lojas de fábrica, através da implantação de um roteiro de compras que será desenvolvido pela Divisão de Turismo da Secretaria de Desenvolvimento e divulgado em cidades da região, fortalecendo o Turismo de Negócios.

O terceiro evento do projeto acontecerá em São Paulo, em 2018, com a participação das empresas de Franca em um estande coletivo organizado dentro de uma feira de negócios já consolidada no mercado e de grande visitação, dando oportunidade de realização de novos negócios e ampliação das vendas.