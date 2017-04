Hélio Rubens chora após vitória contra o Mogi

Ex-técnico se emociona após equipe garantir terceiro lugar e destaca a superação do time no NBB

O ex-técnico do Franca Basquete, Hélio Rubens Garcia, chorou após a vitória da equipe contra o Mogi das Cruzes no último sábado (1), no ginásio Pedrocão, resultado que garantiu a 3ª colocação ao time na fase regular do NBB.

No calor da classificação do time no G4 da competição nacional, Hélio se emocionou muito durante entrevista ao repórter Lauro Gabriel do Couto, da rádio Hertz AM e Estúdio 1 FM. Na oportunidade, em pé entre a grade que separa a torcida da quadra, o treinador destacou a tradição da equipe, da superação dos jogadores e falou até em milagre.

Perguntado sobre a campanha do time o ex-técnico lembrou também que Franca é uma das equipes com menos poder financeiro nesse NBB. “Eu acho que é uma missão que vai sendo cumprida, em função de um trabalho de muita superação com uma equipe de menor faixa etária e de menor salário de todo o campeonato. Estou muito feliz por tudo isso e numa sequência que eu tenho certeza sempre positiva e vitoriosa”, disse.

Perguntado se a equipe pode ir, ainda, mais longe na competição, Hélio disse ser ‘suspeito’ em falar sobre o trabalho já Helinho é seu filho. Mas respondeu a pergunta com os olhos cheios de lágrimas e com a voz embargada. “Eu acho que pode porque eu sempre digo que para o ser humano não há limites. Isso pra nos francanos é um orgulho, uma honra muito grande com uma tradição que está sendo muito bem mantida”, disse Hélio, acrescentando: “a cidade inteira também emite ondas positivas ao time que faz com ele jogue o que está jogando. Isso é um milagre”.

Com a classificação direta para as quartas de final, o Franca permanecerá apenas treinando por pelo menos 20 dias e ficará esperando a conclusão da fase oitavas de final. Isso porque os quatro primeiros colocados disputava um torneio internacional (Interligas) contra os quatro melhores times da Argentina, competição que foi extinta.